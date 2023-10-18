Инженер создает из бумаги геометрические картины и гифки, от которых глаза сходят с ума 0 Эти движущиеся при взгляде на них геометрические скульптуры созданы из обычных листов бумаги художником Мэттом Шлианом.
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