Генеральный директор Ripple: «Ripple рассматривает возможность проведения IPO за пределами США»

Генеральный директор Ripple в беседе с телеканалом CNBC объявил, что компания рассматривает альтернативные варианты проведения первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) вне Соединенных Штатов из-за "враждебности" американских регуляторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии