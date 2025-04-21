В Ивановской области грядёт новая проверка системы оповещения населения

Будут задействованы электросирены и громкоговорителиВ среду, 23 апреля 2025 года, в Ивановской области состоится внеплановая проверка работоспособности региональной системы экстренного оповещения населения.
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