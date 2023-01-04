Илья Сорокин отразил 24 из 26 бросков «Ванкувера» и одержал 4-ю победу в 5 последних матчах. Российский вратарь «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (6:2).
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