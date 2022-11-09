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«Шак, Кобе, Айзейя, Майкл и Родман». Джон Салли назвал стартовую пятерку бывших одноклубников

Четырехкратный чемпион НБА Джон Салли в подкасте Шэннона Шарпа назвал стартовую пятерку игроков, с которыми он когда-либо выступал в одной команде.

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