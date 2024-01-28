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Дело бывшего управделами РАН рассмотрят со второй попытки

Дело бывшего управделами РАН рассмотрят со второй попытки

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд повторно начал рассматривать дело бывшего управляющего делами и заместителя президента Российской академии наук (РАН) Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягилеца.

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