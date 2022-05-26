ЗСК: помощь должна оказываться всем пострадавшим дольщикам

Они касаются прав граждан этой категории, которые не попадают под понятие «проблемных» по Федеральному закону № 214-ФЗ и не могут рассчитывать на меры дополнительной поддержки пострадавшим участникам долевого строительства, оказываемые на Кубани.
Они касаются прав граждан этой категории, которые не попадают под понятие «проблемных» по Федеральному закону № 214-ФЗ и не могут рассчитывать на меры дополнительной поддержки пострадавшим участникам долевого строительства, оказываемые на Кубани.
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