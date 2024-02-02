Залужный заявил Зеленскому, что ситуация на передовой не станет лучше

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в беседе с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на поле боя вряд ли быстро изменится в лучшую для Киева сторону.
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