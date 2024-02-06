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Губернатор Развожаев сообщил о взрыве газа в многоквартирном доме Севастополя

Губернатор Развожаев сообщил о взрыве газа в многоквартирном доме Севастополя

В МКД Севастополя обрушили перекрытия между этажами в результате взрыва.В четырехэтажном доме на улице Леваневского в Севастополе произошел взрыв газового баллона, что привело к обрушению перекрытий между вторым и первым этажом.

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