Губернатор Развожаев сообщил о взрыве газа в многоквартирном доме Севастополя

В МКД Севастополя обрушили перекрытия между этажами в результате взрыва.В четырехэтажном доме на улице Леваневского в Севастополе произошел взрыв газового баллона, что привело к обрушению перекрытий между вторым и первым этажом.
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