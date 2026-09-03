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Путин призвал готовиться ко всему

Россия должна быть готова ко всему. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), его трансляция ведется на Rutube.

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