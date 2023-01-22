Правда.ру

2 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Я уже ранее писала, что у них гимн заунывный и естественно дипрессивный, после его пения так и хочется лечь и померет...Экс-советник глав...
  • Мила Кирикова
    Скорее бы уже Россия показала…Эстония провоциру...
  • Сергей Дмитриев
    "...Уж полночь близится, а Германа всё нет" ...в Крыму со своим банком. Однако.Марков о Грефе, Н...

Баширов высказался о заявлении Володина: война придёт на территорию Европы

Баширов высказался о заявлении Володина: война придёт на территорию Европы

Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил о том, что поставки Западом наступательного вооружения Украине могут привести к страшным последствиям и намекнул на ядерный ответ России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх