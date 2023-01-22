Баширов высказался о заявлении Володина: война придёт на территорию Европы

Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил о том, что поставки Западом наступательного вооружения Украине могут привести к страшным последствиям и намекнул на ядерный ответ России.
Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил о том, что поставки Западом наступательного вооружения Украине могут привести к страшным последствиям и намекнул на ядерный ответ России.
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