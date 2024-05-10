Лидер оппозиции Армении созывает сторонников на митинг на площади Республики

Лидер протестного движения «Тавуш во имя родины», глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан собраться на митинг протеста у здания правительства Республики Армения на площади Республики в Ереване.
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