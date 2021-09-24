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Упоминаниям алкоголя в литературе на "ЛиТРе" посвятили лекцию-дегустацию

Упоминаниям алкоголя в литературе на "ЛиТРе" посвятили лекцию-дегустацию

Вечернее мероприятие первого дня фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+), или попросту ЛиТРа доказало: объединить просветительский аспект с гастрономическим вполне допустимо.

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