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Figaro: использование доллара в виде политического оружия дало США отрицательный эффект

Figaro: использование доллара в виде политического оружия дало США отрицательный эффект

Вашингтон создал для себя невыгодную ситуацию, когда мир стремится в сторону дедолларизации, сообщил обозреватель Рено Жирар в статье для издания Figaro.

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