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Царьград

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Минобороны сообщило об уничтожении 670 украинских дронов за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении 670 украинских дронов за сутки

Министерство обороны России сообщило, что за сутки русские средства ПВО уничтожили 670 украинских беспилотников и семь управляемых авиабомб.

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