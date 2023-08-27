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«Эдмонтон» с 2019-го проигрывает все домашние матчи. На продолжение серии коэффициент почти 2.00

Самая длинная серия из домашних поражений в истории Северной Америки – продолжается.  «Эдмонтон Элкс» из Канадской лиги по американскому футболу проигрывает абсолютно все домашние матчи с 2019-го: • Серия насчитывает уже 22 игры.

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