Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине бухгалтер похитила через фирму родственника сотни тысяч рублей

На Смоленщине бухгалтер похитила через фирму родственника сотни тысяч рублей

Смолянка стала фигурантом уголовного дела за коррупцию Смолянка стала фигурантом уголовного дела за хищение средств с использованием своего служебного положения - сотни тысяч рублей она перевела на счета фирмы родственника.

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