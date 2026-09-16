Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какие языки сложнее всего изучить носителю русского языкаТы

Официального рейтинга сложности языков «для русских» не существует. Самая цитируемая шкала в мире — классификация Института зарубежной службы Госдепартамента США (FSI), которая делит языки на категории по числу учебных часов до рабочего владения.

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