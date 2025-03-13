В Тверской области ищут пенсионерку с черной тростью

В городе Нелидово Тверской области пропала Нина Александровна Пахоменкова (Макеенкова). Как сообщают волонтёры «Совы», 11 марта текущего годна женщина ушла из дома (улица Космонавтов, дом №1) и не вернулась.
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