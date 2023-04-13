Торгово‑сервисные предприятия Кубы начнут принимать карты «Мир»

РИАМО - 13 апр. В ближайшие месяцы торгово-сервисные предприятия (ТСП) Кубы начнут принимать оплату картами «Мир», сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на Платежной конференции Ассоциации банков России.
РИАМО - 13 апр. В ближайшие месяцы торгово-сервисные предприятия (ТСП) Кубы начнут принимать оплату картами «Мир», сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на Платежной конференции Ассоциации банков России.
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