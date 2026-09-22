Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 22 сентября, вечер

Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуре Украины.