Пушилин рассказал, как корреспондент Мартемьянов оказывал помощь жителям ДНР

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, погибший в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), не только снимал репортажи о событиях в Донбассе, но и сам всегда оказывал помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии