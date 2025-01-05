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Пушилин рассказал, как корреспондент Мартемьянов оказывал помощь жителям ДНР

Пушилин рассказал, как корреспондент Мартемьянов оказывал помощь жителям ДНР

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, погибший в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), не только снимал репортажи о событиях в Донбассе, но и сам всегда оказывал помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР).

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