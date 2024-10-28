В Хабаровске прошел турнир по классической игре вэйци

В Хабаровске прошел выдающийся старейший турнир по классической игре вэйци. Организаторы сообщили, что церемонию открытия посетили представители региональных министерств и администрации города, а также президент Российской Федерации (РФГ) Максим Волков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии