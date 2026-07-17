В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотников

На территории областного центра прозвучали сирены. Жителям Воронежа настоятельно советуют находиться внутри зданий, не подходить к окнам и следить за обновлениями от представителей власти и регионального ГУ МЧС.
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