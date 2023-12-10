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Эксперт предупредил о том, что бесплатные подписки могут съедать ваши деньги

Эксперт предупредил о том, что бесплатные подписки могут съедать ваши деньги

Он отметил, что людей часто заманивают бесплатным периодом Директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич рассказал о том, как бесплатные подписки съедают ваши деньги.

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