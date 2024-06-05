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FT: США выделят Киеву кредит на $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ

FT: США выделят Киеву кредит на $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ

США готовы предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, передает Financial Times.Предполагается, что этот кредит будет погашен за счёт доходов от замороженных российских активов при условии, что Европейский союз продлит санкции в отношении России.

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