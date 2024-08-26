МИД КНР о предстоящем визите помощника президента США по национальной безопасности Дж. Салливана в Китай

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел КНР объявило в субботу, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по приглашению члена Политбюро ЦК КПК, начальника Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И с 27 по 29 августа будет находиться в Китае с визитом и для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций.