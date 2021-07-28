Любопытно, однакоПолитика«В ВМС США служит пьянь, которая может и по Крымскому мосту шарахнуть снарядом» Трусливые американские матросы, спускающие все деньги на виски и проституток, становятся обезьянами с гранатой.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПогодинЖдем 3 мировую войну!НАНаталья АндросоваНаписано то,что хочет слышать власть. У нас все лучше ,чем в США. Только в Америке законы существуют,а у нас нетNNataЗаконы существуют везде, но и везде что-то выполняется, а что-то нет. Не думайте, что где-то там намазано толстым слоем. Может и намазано. но не медом или маслом , а горчицей. Каждый ищет свое - один возрождение, другой угасание. И оба будут правы. Но у первого жизнь будет ярче и полнее, возможно, труднее, а у второго - уже никаких радостей изначально не заложено.Николай ДенисовВсе именно так и есть. Автор ничего не приукрасил и не приврал. Я встречался с американцами в Эфиопии когда служил на флоте. Именно так они себя и ведут сойдя на берег. Не видел ни одного трезвого когда они возвращались на свой корабль. Большую их часть привозили полицейские и просто вываливали их из машин на причал. И кто как по трапу вползал на корабль. Ни разу не видел чтобы вахтенный помог кому либо! Вот такие нравы на флоте США!Комментировать
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