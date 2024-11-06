Бойцы Северной группировки уничтожили в районе Суджи американскую гаубицы

Группировка войск «Север» провела операцию в районе Суджи в Курской области, в результате которой была ликвидирована американская гаубица М777, находившаяся на вооружении украинских сил, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт .
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