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Романов против «Нью-Джерси»: 2 передачи, драка с Маклаудом, 3 хита и «+1» за 24:45. У него 0+8 в 28 играх

Романов против «Нью-Джерси»: 2 передачи, драка с Маклаудом, 3 хита и «+1» за 24:45. У него 0+8 в 28 играх

Александр Романов сделал 2 передачи и подрался в матче с «Нью-Джерси». Защитник «Айлендерс» помог команде обыграть «Девилс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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