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Что делать, если пришло сообщение об одобренном кредите, который вы не оформляли

Что делать, если пришло сообщение об одобренном кредите, который вы не оформляли

Ситуация, когда на телефон внезапно приходит уведомление о том, что заявка на кредит получила положительное решение, способна вызвать растерянность.

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