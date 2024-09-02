Суд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

Мосгорсуд на два года смягчил приговор коммерческому директору компании «Осторожно, Media» и бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову и авторам telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву.