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Память за стеклом. В Барнауле открылась выставка о чеченских войнах

Память за стеклом. В Барнауле открылась выставка о чеченских войнах

В Музее военной истории заработала новая экспозиция — "Чеченский узел", где представлено более 100 подлинных экспонатов За стеклом — военный билет с шестью пулевыми отверстиями, рядом — письма, где среди строк о службе чаще всего встречаются совсем простые слова: "Я вас очень люблю".

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