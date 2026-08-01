Память за стеклом. В Барнауле открылась выставка о чеченских войнах

В Музее военной истории заработала новая экспозиция — "Чеченский узел", где представлено более 100 подлинных экспонатов За стеклом — военный билет с шестью пулевыми отверстиями, рядом — письма, где среди строк о службе чаще всего встречаются совсем простые слова: "Я вас очень люблю".