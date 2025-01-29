Игры с "Патриотами": Израиль решил наказать Россию за ее поставки Су-35 Ирану

Вот и открылась тайна двух загадочных полетов гигантских четырехмоторных американских военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, совершенных 23 и 26 января 2025 года с израильских авиабаз «Хацерим» и «Неватим» в аэропорт польского города Жешув.