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Диетолог предупредила об опасности помидоров для некоторых людей

Диетолог предупредила об опасности помидоров для некоторых людей

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также пациентам с подагрой следует отказаться от употребления помидоров, предупредила в разговоре с РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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