БПЛА атаковали Wildberries в Алексине Тульской области. Также в Венёве Тульской области в результате атаки пострадали дома.
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БПЛА атаковали Wildberries в Алексине Тульской области. Также в Венёве Тульской области в результате атаки пострадали дома.
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