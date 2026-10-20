В Иркутске завершаются работы по обустройству экотропы «Птичья гавань». Накануне ход работ на месте проверили депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова и глава департамента городской среды администрации Екатерина Люкшина.
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