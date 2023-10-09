В ходе атаки со стороны ХАМАС пехотная бригада «Нахаль» армии Израиля потеряла своего командира

Израильская пресса пишет о том, что в связи с гибелью нескольких старших офицеров в ходе атаки со стороны ХАМАС целому ряду подразделений ЦАХАЛ приходится приступать к боевым действиям против сектора Газа без своих командиров.
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