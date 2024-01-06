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«Во многом решающее время»: Зеленский заявил, что Украине очень важно выдержать наступивший год

«Во многом решающее время»: Зеленский заявил, что Украине очень важно выдержать наступивший год

Наступивший 2024 год окажется во многом определяющим для вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, фактически повторяя комментарии ряда западных военных экспертов, которые прежде высказывали аналогичну.

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