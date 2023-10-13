В Астрахани из-за срочных ремонтных работ перекроют газ в некоторых домах Кировского района

На восемь часов. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что АО «Астраханьгазсервис» планирует проведение неотложных ремонтных работ на газораспределительной сети низкого давления в Астрахани по ул.
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