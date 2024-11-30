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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова посетила презентацию клипа Филиппа Киркорова

Алина Загитова посетила презентацию клипа Филиппа Киркорова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с певцом Филиппом Киркоровым. 22-летняя фигуристка опубликовала в сторис видео с презентации клипа «Черная пантера».

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Александр Корякин
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