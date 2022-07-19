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Жители Глазова: «В городе мало спортивных локаций для летнего отдыха детей»

Жители Глазова: «В городе мало спортивных локаций для летнего отдыха детей»

На странице главы Глазова Сергея Коновалова во ВКонтакте жители города высказали иное мнение. «На мой взгляд, пустырь на левом берегу правильнее приспособить для катания велосипедистов, оборудовать горками, виражами и прочими разными атрибутами.

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