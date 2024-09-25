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Политика как она есть

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Apple признала устаревшими 12 компьютеров

Apple признала устаревшими 12 компьютеров

Корпорация Apple признала больше десятка компьютеров Mac устаревшими. На это обратило внимание издание MacRumors.

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