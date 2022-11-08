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Британия близка к заключению сделки с США о поставках СПГ - The Daily Telegraph

Британия близка к заключению сделки с США о поставках СПГ - The Daily Telegraph

В ближайшие дни британский премьер может объявить о заключении сделки с Вашингтоном о поставках СПГ.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может объявить о заключении соглашения с Соединёнными Штатами на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

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