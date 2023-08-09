Турецкий президент Реджеп Эрдоган стремится лично остановить спецоперацию на Украине. При этом, конечно же, ни о какой справедливости речи не идёт – в планах Анкары уговорить Россию на позорный мир, и наплевать на её интересы.
Эрдоган хочет лично остановить СВО. Началась большая игра за "позорный мир"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эрдоган из кожи вон готов выпрыгнуть, лишь бы хоть как-то выделиться!! И показать,"какой он значимый". То "Зерновая сделка", теперь "позорный мир"... Инициативный прохвост...
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14 час.
Уя
Уфимцев я
Ну надо ему как то усидеть на этом стуле... Ведь если бы не помощь "вовремя" от России, вряд ли он выиграл бы последние выборы. Отсюда вывод - это был последний рубеж, другого раза не будет. Вот султан и пысает кипятком - что бы такого придумать, чтобы разом сто очков заработать?
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🇮🇱💩🇬🇧
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3 час.
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