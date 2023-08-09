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Эрдоган хочет лично остановить СВО. Началась большая игра за "позорный мир"

Эрдоган хочет лично остановить СВО. Началась большая игра за "позорный мир"

Турецкий президент Реджеп Эрдоган стремится лично остановить спецоперацию на Украине. При этом, конечно же, ни о какой справедливости речи не идёт – в планах Анкары уговорить Россию на позорный мир, и наплевать на её интересы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эрдоган из кожи вон готов  выпрыгнуть, лишь бы хоть как-то выделиться!! И показать,&quot;какой он значимый&quot;. То &quot;Зерновая сделка&quot;, теперь &quot;позорный мир&quot;... Инициативный прохвост...
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14 час.
Уя
Уфимцев я
Ну надо ему как то усидеть на этом стуле... Ведь если бы не помощь &quot;вовремя&quot; от России, вряд ли он выиграл бы последние выборы. Отсюда вывод - это был последний рубеж, другого раза не будет. Вот султан и пысает кипятком - что бы такого придумать, чтобы разом сто очков заработать?
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🇮🇱💩🇬🇧
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3 час.

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