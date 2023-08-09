Эрдоган хочет лично остановить СВО. Началась большая игра за "позорный мир"

Эрдоган из кожи вон готов выпрыгнуть, лишь бы хоть как-то выделиться!! И показать,"какой он значимый". То "Зерновая сделка", теперь "позорный мир"... Инициативный прохвост...

Уя

Уфимцев я

Ну надо ему как то усидеть на этом стуле... Ведь если бы не помощь "вовремя" от России, вряд ли он выиграл бы последние выборы. Отсюда вывод - это был последний рубеж, другого раза не будет. Вот султан и пысает кипятком - что бы такого придумать, чтобы разом сто очков заработать?