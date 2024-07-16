The Mirror назвала шесть признаков скрытого рака, которым болеют тысячи человек

Признаками скрытого рака, с которым сталкиваются 24 тысячи жителей Великобритании, может быть боль в костях, переломы, усталость, изменение чувствительности или слабость, множество инфекций и чувство жажды.
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