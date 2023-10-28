Олег Царёв сделал предсказание по Украине: "Запомните эту фамилию"

Олег Царёв сделал предсказание по Украине. Он заметил, что США настойчиво продвигают свою ставленницу на высокий пост в Незалежной, пытаясь ограничить власть Владимира Зеленского: "Запомните эту фамилию".
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