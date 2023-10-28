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Царьград

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Олег Царёв сделал предсказание по Украине: "Запомните эту фамилию"

Олег Царёв сделал предсказание по Украине: "Запомните эту фамилию"

Олег Царёв сделал предсказание по Украине. Он заметил, что США настойчиво продвигают свою ставленницу на высокий пост в Незалежной, пытаясь ограничить власть Владимира Зеленского: "Запомните эту фамилию".

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Комментарии
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Tyman Ros
Если она украинка, то все равно околпачит пендосов.
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3 д.
ВВ
Валентин Воробьев
Не околпачит. Зе поддался, не околпачил. И она, потенциально падкая на взятки
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3 д.
Владимир Петров
Фамилия армянская. Пашинян-2...
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2 д.

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