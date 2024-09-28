В Масляково Новгородской области перезахоронили бойцов РККА

Митинг, посвященный перезахоронению воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся в Любытинском муниципальном районе Новгородской области, сообщает пресс-служба Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.
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