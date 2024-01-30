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Всё о разводах

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«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

Удивительное превращение произошло вчера прямо на моих глазах с мужчинами 55+. Из дряхлых старцев, требующих одинакового с женщинами возраста выхода на пенсию, они превратились в бодрых коней, которые борозды не портят.

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