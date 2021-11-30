В Казахстане вводятся новые ограничения в связи с новым штаммом COVID-19

Новые ограничения вводятся в Казахстане с 3 декабря. Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в ходе заседания правительства сообщил о том, что в связи с угрозой нового штамма коронавируса, в Казахстане введут дополнительные ограничения: ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга; ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма».